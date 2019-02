Puertas adentro del vestuario, piensa parecido a lo que declaró, algo que no siempre sucede. "Estoy conforme con el juego, no con el resultado. El torneo pasado teníamos el 50% de la calidad futbolística que tenemos hoy", subrayó ante los medios. "No estamos con suerte, nos llegan y nos hacen un gol. Creo que el equipo funcionó mejor que el año pasado. Y trabajamos sólo una semana", argumentó ante sus íntimos.