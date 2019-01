Por otra parte, Al Araibi escribió una carta desde su detención pidiendo auxilio: "No hice nada en Bahrein, no hice nada en Tailandia, no hice nada en Australia. ¿Cómo pueden mantenerme encerrado así? Por favor ayúdame, por favor. En Bahrein no hay derechos humanos ni seguridad para personas como yo ".