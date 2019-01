Es que los tenistas aprovechan este espacio para despejar su mente y concentrarse nuevamente en el triunfo, como hizo Andy Murray en un duelo ante Novak Djokovic: "Me paré frente al espejo con el sudor goteando por mi cara, y supe que tenía que cambiar lo que estaba pasando dentro. Así que empecé a hablar. En voz alta. 'No estás perdiendo este partido', me dije a mí mismo. 'No estás perdiendo este partido'. Empecé un poco vacilante, pero mi voz se hizo más fuerte. 'Vos no va a dejar pasar esto. Este es tu tiempo'". Lo curioso fue que al contar la anécdota, el británico ni siquiera mencionó si realmente utilizó el inodoro.