"Cuando cayó el rayo, el pararrayos contuvo el impacto, pero me dio a mí y a un jugador del equipo rival. Quedé mareado, una pierna me quedó marcada, pero corrí hasta el banco. Me senté en una silla, hasta que se oscureció mi vista y después no recuerdo nada más", relató Henrique, el jugador de Agua Santa que se desmayó y perdió la conciencia por unos instantes en la zona de suplentes.