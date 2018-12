"Cuando corres dos horas y 10 minutos a este ritmo, puede pasarte esto, llegar sin fuerzas en las piernas", declaró el atleta africano a el sitio La Opinión de Málaga. "Mis piernas se colapsaron, no podía más. Mis piernas estaban muertas, desfallecieron y me caí. Me siento el segundo clasificado, no me siento el cuarto, para mí he sido segundo en esta carrera", agregó.