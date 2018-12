Aunque no reniega de sus orígenes, en reiteradas ocasiones ha mostrado su malestar con que se le llame la "pobrecita" que venció a la precariedad y la violencia. "Yo he marcado la vida de otros por mis resultados deportivos. Entonces todo el mundo quiere desviar esa parte. Y no", dijo en una entrevista a la revista Bocas en 2014.