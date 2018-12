"Lo que me importa es ver a mis compañeros encestar tiros en el último cuarto, eso es lo más importante. No me puede importar menos lo que digan sobre mí. Me gustaría ver toda la transcripción de lo que le preguntaron, el contexto en el que le hicieron las preguntas. Sería estúpido de mi parte meterme ahí, soy un veterano", aseveró James.