El boxeador de 30 años, que pudo recuperarse en el último round tras un brutal golpe que casi lo noquea, ya venía analizando la posibilidad de deshacerse del dinero: "Tenía intención de hacerlo pero lo que he visto aquí en California me ha dado un plus para hacerlo. Hay muchos homeless en las calles en Los Ángeles, más de lo que he visto en mi vida. He abierto los ojos y me he convertido en mejor persona".