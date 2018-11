Estamos de desatino en desatino. Yo me mantengo en la idea de que este partido no se puede jugar. Me imagino también cómo sería el desembarco de hinchas de Boca y de River en Asunción, en Santiago o en Montevideo. Por una sola puerta, porque no tienen mucha más puertas. Asunción tiene un solo aeropuerto, como Montevideo o Santiago de Chile. Sería otro disparate llevarlo a Miami o a Qatar, como se está hablando, porque ya sería absolutamente insólito.