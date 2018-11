El candidato a presidente a la ANFP concluyó su diálogo con una anécdota que retrata a la perfección a Marcelo Alberto Bielsa: "Llegó a Chile en agosto, cuando más lluvia cae en Santiago. No llevaba más de una semana y hubo una torrencial. A la mañana siguiente amaneció despejado y me llamó muy temprano para que fuera a hablar con él al complejo Pinto Durán (donde se entrena la Roja). Me invitó a caminar por una de las canchas, que tenía una gran cantidad de agua. No hablamos de nada especial. De repente quedamos de frente mirando a la cordillera toda nevada y me interrumpió: '¿a usted le molestaría que yo viviera aquí?'. Me sorprendió. Le expliqué que allí iba a estar alejado de la zona céntrica, de los restaurantes, cines y teatros. Le iba a ser difícil. Entonces señaló la cordillera y dijo: 'si me perdiera esta belleza todos los días de mi vida, no me lo perdonaría'. Accedí y finalmente esa terminó siendo su casa".