"Te digo la verdad, a mí no me llamó nadie directamente. Pero sí te digo que con Carlos Tevez tengo una gran amistad, porque es un chico al que quiero mucho, porque en la Juve fue un líder muy generoso. Y para mí, Carlos será siempre un amigo, aunque hablemos poco. Entonces, si me hubiesen necesitado, por él hubiera hecho una locura de ese tipo", reconoció el italiano.