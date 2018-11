-Mal. Igualmente aclaro que eso no hizo que piense en venir. En realidad nosotros vivimos permanentemente en crisis. Nos acostumbramos, no nos asusta. Lo que creo que nos pasa a todos es que pensamos "uuhh otra vez, más de lo mismo". Yo estuve los últimos meses cuando el dolar se escapó a 40 y noté lo que le agarra a la gente. Y la verdad es que a Argentina la vi otra vez complicada, con muchísimas cosas que tiene que arreglar en el momento y que aún no arregló lo que debió solucionarse hace tiempo. No vi bien al país y cuando llegué acá todos me comentaban y me lo decían.

En 2012 y tras ser ayudante de Julio Lamas, García se hizo cargo de la Selección Argentina con la que ganó el Sudamericano de ese año al mando de un equipo alternativo. El Che en definitiva vivió desde adentro el proceso de la generación dorada y es palabra autorizada para analizar la despedida del más grande jugador del básquetbol argentino, Emanuel Ginóbili.