Así como el pasado jueves el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, llegó a preguntarle al de la Conmebol, Alejandro Domínguez si "estaba seguro" de lo que le pedía, acerca de la intervención a la AUF, que parece sostenerse con argumentos endebles, no resulta claro entonces cómo la misma FIFA, con muchos más argumentos, no interviene la FFA.



Bonita Mersiades, jefa de Asuntos Corporativos y Públicos de la FFA hasta enero de 2010 y también miembro del equipo que motorizó la candidatura de Australia para organizar el Mundial 2022 (perdido a manos de Catar), y autora del libro "Whatever it takes", the inside story of the FIFA way" ("Cueste lo que cueste"), la intrahistoria de la FIFA, en la que menciona hechos de grave corrupción en esa votación, escribió artículos en distintos medios en los que menciona una "relación especial" entre la FIFA y la FFA, tanto en su tiempo entre el presidente Joseph Blatter con el magnate Frank Lowy, como ahora entre Infantino y Steven Lowy, el actual presidente de la federación australiana, e hijo de Frank.