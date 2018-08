"No era una cuestión de velocidad, era un conjunto. Ayrton tenía una gran ventaja sobre mí: empezó cuando tenía cuatro años en karting y cuando debutó en la Fórmula 1 ya había hecho 400 carreras. Yo empecé cuando tenía 21 años y entré a la F1 con 24; creo que sólo hice 40 carreras antes de la Fórmula 1″, especificó el ex corredor en el podcast oficial de la Fórmula 1 "Beyond the grid".