"Si me voy a cenar con todos los que me silban en la selección, les aseguro que, tras la comida, no me silbaría nadie", sostiene, aunque aclara siempre que Cataluña "es como el hijo de 18 años que se quiere ir de casa de sus padres" y que, en verdad, lo suyo va por el lado de la posibilidad de que los catalanes puedan tener el derecho a decidir su futuro. "Sólo he dicho que hay que votar, no he tomado posición por el independentismo".