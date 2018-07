¿Jugará Cristiano Ronaldo contra el Real Madrid?

No. Habrá que esperar. El astro portugués no se incorporará a los entrenamientos con la Juventus de Turín hasta finales de mes, por lo que no será de la partida en la International Champions Cup. El objetivo de Cristiano, ya lo comentó el día de su presentación, es llegar a tope al primer partido de liga.