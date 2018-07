Puede que a usted no le guste. Que estemos viviendo una nueva etapa. Ya no tan clásica. Aquella que, si tenías la pelota, eras el que merecía ganar. Si no la tenías, practicabas otro juego. Me da la sensación de que este Mundial produce un quiebre. Parte el fútbol por la mitad. Y vamos a vivir de aquí en más otra mitad. Aquella de la posesión, de la larga posesión, de entretenernos jugando a la pelota como lo hizo Croacia hoy: jugando y jugando, pateando muchas más veces que Francia al arco… Y no embocándolo, ¿sí?