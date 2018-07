Me encontré con un dirigente del fútbol argentino aquí en Moscú y me dijo: "Tenemos que armar un proyecto". Y le dije: "¿Otro? Si acaban de terminar con uno que empezó hace 8 meses y tenía una extensión de 5 años hasta el Mundial de Qatar". Me dice: "No, pero tenemos que pensar en los juveniles". ¿Juveniles? Pero si esta generación que ustedes dicen dorada es una generación perdedora. Lo único que hizo fue darle dinero a los clubes. Formaron jugadores para vender, pero no para ganar. No ganamos ninguna Copa Confederaciones, ninguna Copa América y, por supuesto, ninguno de los Mundiales.