"Es con una gran sensación de felicidad que me uno al Paris Saint Germain. Por primera vez en mi carrera, me fui de mi país y sólo un ambicioso proyecto que me podría traer a tomar tal decisión. Doy las gracias al club por la confianza. Voy a poner toda mi energía, toda mi experiencia y toda mi sed de victoria para ayudar a mi nuevo equipo a llegar a los objetivos muy amplios que se ha fijado", comentó Buffon tras firmar el contrato.