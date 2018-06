Y si bien su familia y sus amigos conocían su identificación sexual desde 2002, Bird no la había manifestado en general. "No es lo mismo", dijo ahora a ESPN. "Al estar con Megan aprendí eso. Y entonces, luego de haberlo hecho público, vi las reacciones, el modo en que la gente se me acercaba directamente. Creo que hay algo realmente poderoso en hablar".