"Los futbolistas estaban demasiado cómodos, demasiado relajados. Lo conozco, lo huelo y tengo esa experiencia para verlo. Yo no soy así: he ganado ocho títulos de liga en mi carrera y no pierdo la cabeza por haber derrotado al City en un partido que sólo contaba tres puntos. Muchos de mis jugadores pensaron que ganar al City era lo máximo. Yo he ganado mucho en mi carrera para pensar así", declaró Mourinho.