De todas formas, el susto en el Bernabéu no le generó dudas a Zidane: "A mi también me sorprendió que se pusieran 0-3 pero no me dejó dudas, para nada. Pensaba que no podía pasar y al final pasa, es lo bonito del fútbol, a veces es para ti y a veces en contra. Ellos hicieron un gran partido y el nuestro no fue malo, pero cuando no la metes te entra ansiedad y el final fue como me gusta, para las emociones son muy buenas."