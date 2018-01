"Si dicen que soy bueno y que necesito entrenar, lo haré", afirmó Bolt en una entrevista brindada al Daily Express británico. "Esto me pone nervioso. No soy una persona nerviosa, pero esto es diferente porque ahora se trata de fútbol. Me tomaré un tiempo para adaptarme, pero una vez que haya jugado algunos partidos estaré habituado", añadió el hombre que ostenta las plusmarcas mundiales de 100 y 200 metros.