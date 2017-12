Consultado sobre su implicancia en el caso, Juan Bárcenas, ex community manager del delantero, devolvió la pelota con celeridad: "Sería muy ilógico de mi parte aprovechar la confianza de un cliente para enviar un mensaje a una esposa de un compañero". Y detalló su versión de los hechos: "Gutiérrez le dijo a Ovelar que 'el que mandó el mensaje tuvo que ser la persona que me maneja las redes sociales, yo no tengo tiempo para eso'. A la esposa de Ovelar le había llegado un 'ola', así, sin hache. Teo quería que yo cambiara la versión, como si yo no trabajara con él, para lo cual no me voy a prestar". En conclusión: el CM no beneficia mucho a Teo con sus dichos… En medio del escándalo, el artillero cumplió 17 años de casado con su esposa, Yeimo Collante. Y, desafiante, subió a sus cuentas de redes sociales fotos de los festejos.