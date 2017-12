Claro, los protagonistas no tienen por qué compartir la expectativa que genera disfrutar deporte de altísima competencia durante Navidad, justo cuando la oferta del rubro disminuye notablemente. LeBron James es la figura de Cleveland y uno de los ases de la NBA. Sin embargo, no se mostró particularmente feliz por el hecho de tener que mostrar su destreza en un día tan especial. "Estar lejos de mi familia en Navidad por trabajo es lo peor! amo lo que hago y no lo cambiaría por nada del mundo, ¡pero no cambia el hecho de cómo me siento en este momento!", se descargó el alero, a punto de cumplir 33 años, a través de sus redes sociales.