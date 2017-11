Pericarditis: Inflamación y también irritación de la delgada membrana similar a un saco que rodea al corazón (pericardio). Con ese diagnóstico se encontró Dani Carvajal, el lateral derecho del Real Madrid y la selección de España. A los 25 años, con la carrera forzadamente en pausa. Un dolor agudo y punzante en el pecho activó las alarmas. Ese 30 de septiembre creyó lo peor. "Baja indefinida", indicó el parte de la Casa Blanca. "Tuve miedo y pensé que si era grave tendría que retirarme. Me asusté un poco. Te planteas que puede llegar a ser algo crónico y tengas que dejar de jugar, como ha sucedido en otros casos. Pero los doctores me dijeron que no me preocupara, que era algo frecuente y que estuviera tranquilo", rompió el silencio el futbolista en Diario Madridista.