Zverev canceló su participación para concentrarse en la Copa Masters que comienza el domingo en Londres. Sin embargo, el alemán apareció el martes en Milán para disputar un duelo de exhibición ante Stefanos Tsitsipas. "El hecho de que el Ojo de Halcón lo decida todo es algo que no me preocupa en absoluto", dijo Zverev. "El reloj de saque no es algo malo. Tiene que haber quizás algunos ajustes a eso, pero pienso que tiene potencial".