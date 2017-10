"He sido ingenuo por pensar que dirían algo así como que me golpearon en la cara y yo después agarré. No sé qué debes hacer en ese punto. Ni siquiera le agarré y golpeé. Le agarré para no caerme y se me echaron encima. ¿Qué han dicho? ¿Que continué o no me solté? ¿Cómo te sueltas en ese momento? Para mí eso suena como a que me tenían pillado. Nunca había oído algo así en mi vida", inició su furioso descargo Draymond Green.