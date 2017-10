Preguntado por si se imagina una Liga sin el Barcelona, Valverde también prefirió no responder alegando que son solo "elucubraciones".

"Eso todavía no ha sucedido y estamos hablando de supuestos, me parece muy bien que se hagan elucubraciones, pero a mí no me corresponde hacer elucubraciones sino hablar sobre la realidad, la realidad es que tenemos mañana un partido de la Liga y que lo intentaremos ganar", aseguró.