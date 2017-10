Los Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla vencieron 3-0 a Cruz Azul, por el Torneo Apertura de México. En el local, el argentino nacionalizado paraguayo Jonathan Fabro, surgido de Boca y ex River, anotó uno de los goles; también jugó Luis Advíncula, peruano integrante de la selección de Ricardo Gareca y de pasado en Newell's. En la Máquina Cementera, por citar algunos nombres conocicos, actuaron los argentinos Julián Velázquez. ex defensor de Independiente, y Gabriel Peñalba, mediocampista con pasado en Quilmes, Argentinos y Estudiantes. Sin embargo, el protagonista fue el zaguero Francisco Javier Rodríguez. O, mejor dicho, su esposa. Es que la mujer participó de una gresca en el estacionamiento del estadio junto a otras esposas de jugadores, que no fueron identificadas.