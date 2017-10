"Vidal nació en un país donde se bebe mucho. Ese es un hecho. Durante todos los años que lo dirigí supe que bebía, pero no vi que tuviera problemas de alcoholismo. A Arturo no lo veo desde que dejé la selección así que no sé cuál es su situación", advirtió el Bichi en una entrevista con el medio chileno Última Noticias.