Juan Antonio Pizzi, quien conquistó la Copa América Centenario en 2016, fue criticado por no haber convocado a Marcelo Díaz, uno de los referentes del plantel. Sin embargo, respaldó su decisión: "Con toda humildad se los digo, tenemos más información que ustedes, es nuestro trabajo, y sabemos los rendimientos específicos, ya sea para el que está o el que no está. No son caprichos, somos meticulosos y exhaustivos".