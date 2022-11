Cultura abierta vs. cancelación: un panel debatirá sobre los peligros que acechan a la libertad de expresión

El panel que dialogará sobre "Cultura abierta vs cancelación"

“Qué verbo tan feo ha sido siempre ‘cancelar’, y más todavía de un tiempo a esta parte, en que se le ha dotado, por la ciencia infusa de las redes sociales, de una acepción vinculada a hacerte desaparecer del espacio público si tu discurso no casa con lo establecido o lo políticamente correcto”, dice a Infobae la periodista y escritora española Inés Martín Rodrigo, autora de Las formas del querer. “La libertad de expresión es un derecho que todas y todos deberíamos poder ejercer precisamente en libertad, y no coartados o atemorizados por las posibles reacciones en contra de quienes no piensan como nosotros”.

La cultura de la cancelación es una nueva cepa de la censura y toma las características de sus herramientas de circulación: las redes sociales. Por eso, hablar de la cancelación es tan importante en la actualidad como hablar de libertad de expresión, ya que ambos conceptos van de la mano.

En ese sentido, la Feria del Libro de Miami, que se celebra del 13 al 20 de noviembre en el Miami Dade College, insagará precisamente en esta problemática. En conjunto con la Cátedra Vargas Llosa, se realizará el panel Cultura abierta vs. cancelación, donde dialogarán Inés Martín Rodrigo; el político, promotor cultural y periodista argentino Darío Lopérfido; el periodista y narrador peruano Raúl Tola; y Ramiro Villapadierna, gestor cultural, periodista español y actual director de la Cátedra; además de Daniel Hadad, fundador y CEO de Infobae.

Se tratará de un interesante foro de debate para medios y agentes culturales sobre las libertades de expresión y creación, que parecen en recesión y cuestionadas, como suele suceder en tiempos totalitarios, y se realizará el viernes 18 de noviembre a las 20 hs en el salón 2106 del primer piso del campus 2 (Downtown Miami, MDC Wolfson Campus), además de transmitirse en vivo por Infobae.

Imagen de archivo de la Feria del Libro de Miami

“Los canceladores son el nuevo puritanismo”, afirma Lopérfido. “Es un tema que sigo particularmente porque me preocupa mucho. Yo lo diviso como una nueva forma de autoritarismo, muchas veces escudada en buenas causas pero que que termina convirtiéndose en una cosa muy autoritaria, porque cualquiera que se anime a decir algo que no sea lo que ciertos grupos intelectuales universitarios políticos sostienen como discurso único, sufre ataques que pueden ir desde difamarlos en el caso de ámbitos universitarios o intelectuales hasta perder su trabajo. O en algunos casos, con gente del mundo literario, se piden boicots y que la gente no compre su libro”.

“Asistimos en las últimas décadas a una recesión, apreciable y progresiva, de nuestra libertad de hablar y de crear. Es probable que haya dejado ya su tasa en la cultura del comienzo del nuevo milenio. ¿Entramos en un nuevo ciclo puritano en la historia? ¿Por qué no hablamos de ello?”, se pregunta Ramiro Villapadierna. “Hablar, informar, escribir, crear, reír parece cada vez más sometido a directrices, tecnologías, temores y moralidades. Una tormenta perfecta de elementos, en una era de incertidumbre que puede estar gangrenando nuestras libertades creativas: el cine que vamos a ver, las canciones que vamos a escuchar, las novelas que leeremos en las próximas décadas”.

Explica que “se impone así un supremacismo individual y sentimental sobre el amplio bien común; y su impacto ya está en leyes, que se escriben en piedra”. En este contexto incierto, “la Cátedra Vargas Llosa propone hablar en voz alta y señalar allí donde el rey esté desnudo. Para ello ha convocado un ciclo de expertos que tomarán el pulso al estado de las libertades culturales, a nuestros temores y a nuestras bromas”.

Como relata Lopérfido, “Europa y Estados Unidos fueron lugares de libertad después de la Segunda Guerra Mundial y hoy sectores que no conocen su historia atacan la base desde donde se construyen estas sociedades libres, que es la libertad de expresión. Es como Occidente atacando a Occidente. La verdad es que está bueno que la Feria del Libro de Miami dé un lugar de una mesa para hablar de ese tema justamente en Estados Unidos, uno de los grandes epicentros de la cancelación hoy”.

Qué: “Cultura abierta vs. cancelación”

Cuándo: viernes 18 de noviembre a las 20 hs

Dónde: salón 2106 del primer piso del campus 2 (Downtown Miami, MDC Wolfson Campus) y transmisión en vivo por Infobae

