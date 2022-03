“No quiero revolver conciencias, he hecho un libro para que la gente lea y disfrute”: Rafael Tarradas Bultó presenta ‘El valle de los arcángeles’

Rafael Tarradas Bultó presenta ‘El valle de los arcángeles’ (2022)

Una amalgama de géneros e influencias literarias enmarcada en un periodo de la historia tan fascinante como terrorífico es la que nos presenta Rafael Tarradas Bultó en su más reciente libro El valle de los arcángeles’. Bultó, un diseñador industrial de profesión, conduce su encanto por la historia y el arte en la escritura de ‘El Heredero’ (2020), un éxito en ventas durante los dos primeros años de la pandemia, que refleja los tiempos dela guerra Civil española, en contraste con este último lanzamiento (2022) para retratar la intersección entre Barcelona, Matanzas y La Habana entre 1864 a 1869, para retratar la élite criolla de los ingenios azucareros reales de Cuba, haciendas en las que se cultivaba y se procesaba caña para obtener azúcar, ron y otros alcoholes, narrada por una voz omnisciente en 27 capítulos y un epílogo.

El autor conoce muy bien sus motivaciones y reconoce que su libro aborda temáticas sociales vergonzosas y naturales características de un período histórico apasionante y peligroso, nutrido con hechos reales, apoyado en un detallado proceso de documentación histórica tocando desde la vida cotidiana de los campos, el esplendor de la clase dominante y el contraste de la marginalidad hasta los grandes acontecimientos políticos para descubrir las luces y las sombras de complejos personajes que en su mayoría representan la voz de los oprimidos y relatan la vida que llevaban en la historia no oficial.

‘El Valle de los Arcángeles’ demuestra la complejidad de una novela, se acerca a los elementos del suspense, involucra relatos góticos y en medio de las historias de amor y ambición, recursos de los melodramas de la época que narra.

¿Por qué escribir de historia? ¿Por qué hacer libros con narraciones de otros tiempos que no son el presente?

Me encanta la historia, me parece que tiene más magia, explicar cómo eran las cosas antes, poder reconocer cosas de ahora en cosas de antes, que puedas identificarte con tiempos pasados. Pasamos todo el tiempo por algunos baches y cuando mires hacia atrás a lo mejor te animan al ver que pasamos por nuevos baches y que ya los superamos y salimos adelante.

Mi anterior ‘El Heredero’ salió justo cuando comenzó la pandemia y la gente estaba horrorizada por esos días pero me dijeron que la lectura del libro les brindó esperanza, porque trata de gente al la que le pasan cosas terribles pero las ha superado, siempre al final hay que ver la luz al final del túnel para volver a intentarlo. La historia consigue que te abstraigas más de la realidad, también te alecciona para el presente y eso me interesa.

¿Existe algún hilo conductor entre ese primer libro ‘El Heredero’ (2020) y el ‘Valle de los Arcángeles’ (2022)?

Valle de los Arcángeles empieza en 1864 y el otro libro en 1906, si tuvieras que revisar cronológicamente son dos historia completamente independientes pero hay un guiño que quien haya leído e interiorizado mucho los dos podrá identificarlo. Ambos libros parten de Barcelona, de donde soy yo, ahí también hay un pequeño link pero son dos historias diferentes.

¿Recomienda algún orden para abordar la lectura de los dos libros?

Primero ‘El Valle de los Arcángeles’, cronológicamente es anterior y pero en realidad pueden hacerlo como les apetezca. Recomiendo más ahora este libro porque hay mucha gente leyéndolo y es divertido poderlo comentar con gente, además está disponible a la venta, en cuanto al primero puede que ya no hayan lugares en donde esté. “El Valle” habla de la época de las plantaciones de azúcar en Cuba en el último tramo de la colonia española y ‘El Heredero’ de los años de la guerra civil española en la retaguardia de la guerra, no hay batallas, hay muy poco de guerra pero ese es el entorno.

Tienen el paralelismo de que son mundos que se acaban porque la guerra civil española cambió mucho el país, el segundo libro aborda la última etapa esclavista de los azucareros en Cuba porque luego siguió por unos años pero sin esclavos. Es una época muy glamurosa si quieres, de inmensa riqueza, de grandes fortunas, de muchísima prosperidad, pero también de profunda injusticia, es el contraste del glamur, el lujo y el brillo, con la oscuridad que supone una lacra como la esclavitud.

¿Qué tal es abordar problemáticas sociales como la esclavitud a la luz de tiempos como este que están deterimados por las movilizaciones y de nuevas conversaciones, narrativas, en las que tumban las estatuas de los esclavistas?

Me preguntan mucho si quiero revolver conciencias y no las quiero revolver, mi respuesta es “no”, la verdad es que yo he hecho el libro para que la gente lea y disfrute. Es un libro enmarcado en una época en la que inevitablemente tienes que hablar de la esclavitud porque no puedes dejar de hablar del elefante que está en el salón, tienes que hablar de él. Creo que hay que entender la esclavitud con los ojos de ahora, la sociedad entera de esa época es muy difícil de entenderla con los ojos de ahora. co el libro podrás adentrarte ahpí y podrás entender algunas cosas.

Por ejemplo se habla mucho de la esclavitud pero no se habla nada de que el asalariado vivía en esa época mucho peor que los esclavos por un hecho muy fácil de explicar, en se prohibe el tráfico de esclavos, eso significa que no pueden llegar más esclavos a Cuba, pero los esclavos que hay siguen siendo esclavos, no se abole la esclavitud, se abole el tráfico.

Estatua del exprimer ministro brit�nico Robert Peel en Glasgow, Reino Unido. EFE/EPA/Robert Perry/Archivo

Los esclavistas se preguntan “¿qué va a ser de nuestro negocio si no llegan más esclavos?”, lo primero que hacen es determinar que los esclavos que tienen son un lujo que tienen que mantener, tienen que conseguir que se les mueran menos, no porque fueran caritativos sino por productividad, mejoraban un poquito su comida, su vestimenta, siguen siendo crueles y no se puede blanquear eso y en paralelo empiezan a contratar a gente, chinos y gallegos sobre todo, como son analbabetos les hacen firmar contratos en los que figura por ejemplo que aceptan castigos físicos, se les dice que se les va a dar una ropa que luego no se les da, en los que se les proporciona un salario mínimo y se les da poquísimo de comer, pero ¿por qué?, si se muere un asalariado contratan a otro, pero si muere un esclavo, ya no tienen más. Realmente los asalariados vivían en esclavitud, de hecho, mucho peor que los esclavos, a los esclavos les daban los techos buenos en donde no entraba el agua porque son vuestra propiedad, con un paralelismo de terror, un coche de alquiler y un coche de propiedad, al de propiedad le cambias los neumáticos, le cambias el aceite y el filtro, no quieres que se dañe; si el coche de alquiler se ensucia lo de vuelves y alquilas otro, el asalariado era el coche del alquiler.

Gaspar Yanga lideró una de las rebeliones de esclavos negros en la Nueva España (foto: Mediateca/INAH)

Cuando hablamos de la esclavitud es horrible y ni por un segundo quiero que se interpreta que quiero blaquear el tema, porque es algo que me espanta, en realidad el espando se ampliaba, era mucho peor no solo para los esclavos sino también para los asalariados, todo el personal de campo en Cuba estaba muy maltratado. Cualquiera que lea ‘El Valle de los Arcángeles’ verá que es un homenaje clarísimo, los grandes personajes son en gran parte esclavos y explico la crueldad con la que eran tratados, creo que de la historia hay que aprender y no hay que hacerle un homenaje a un esclavista, de igual manera con el revisionismo, puedes iniciar por algún lado y no terminar nunca porque en cada época se han hecho muchísimas cosas. Siempre pienso lo mismo, ¿qué se hablará de nosotros en los próximos 150 años? A lo mejor estaremos haciendo cosas que están completamente mal hacerlas y no creerlos, tener muebles de 1600 euros mientras la gente se muere del hambre… ¿Eso qué tal está? Esa es la reflexión.

¿Buscas plantear de alguna manera una crítica o todo hace parte de la narración?

El hilo conductor de la historia no es el esclavismo, en ‘Lo que el viento se llevó’ (1939) el hilo no es el esclavismo pero hay esclavos, es un sistema que se ha montado en el que hay una parte muy injusta que va a cambiar y va a provocar que todo cambie. en mi libro son dos personas que llegan a un lugar y piensan que han llegado al paraíso y que al llegar se dan cuenta de que hay detrás una injusticia muy grande. En cuanto a la crítica, creo que aparece sola, no busco aleccionar al lector a pensar, yo le doy las herramientas, él lee el libro y de ahí saca sus conclusiones. Toda la información que tiene está muy documentada y contrastada pero no es un tratado sobre la esclavitud, ni sobre la época colonial, es un libro sobre el amor, de aventura, de una parte de thriller y creo que es un viaje muy agradable y como en todos los viajes, a veces te sorprendes en serio porque te va a producir senaciones.

Mandatory Credit: Photo by Granger/Shutterstock (8688644a) Gone With The Wind, 1939. Vivien Leigh And Hattie Mcdaniel In A Scene From The Film. Gone With The Wind, 1939.

¿Cómo fue tu proceso de escritura apoyado en la investigación y documentación histórica?

Cuando escribo un libro sé cómo empieza, sé cómo acaba y tiene sus pequeños hitos en la mitad. Sé que estoy tratando un proceso histórico y sé que en 1868, los ingenios, la España romántica, con el tema que engancho más es con el que comienzo a desarrollar la historia, en este caso es el de los ingenios azucareros en Cuba. Desde ahí, avanzo paso a paso documentando, si llegan a La Habana, cuánto se demoran en llegar a ese lugar, qué ipo de embarcación se usaba, cuánto se tardaban, qué tipo de personas viajaban en este tipo de barco y cuáles en este otro, cómo era la plantación, qué tipo de casa tenían, qué tipo de infraestructura; por un lado, toda esta documentación la he sacado de libros, no creas que existe mucha información sobre esto, tratados de historia con lo que cubre una parte, pero igualmente le he pedido a la editorial el apoyo de dos historiadores para los detalles más especiales, como saber cómo se vestía una señora de clase alta en La Habana de un año específico, que fácilmente serían cosas que me las podría inventar y decir que “se fueron a modas Carmen y se hicieron un vestido ahí”, pero recibí el apoyo de estudiosos en el tema.

¿Qué está leyendo en este momento?

`El Ruiseñor’ de Kristin Hannah, es un libro sobre la Segunda Guerra Mundial con dos hermanas que viven en la Francia ocupada, es una época que me interesa muchísimo. También estoy leyendo un tipo de libro que nunca había leído llamado ‘Encuentra tu persona vitamina’ de Marian Rojas Estapé, que además recomienda mi libro (risas), habla de las personas que te rodean, que pueden ser las llamadas “personas tóxicas” y habla de las “personas vitamina” y cómo puedes encontrar a gente que te ayude a incentivar tu vida, a realizar todas las cosas que quieres y que todo salga mejor. La autora es una psicóloga y médica española que me gusta leer porque se hace entender, a veces los médicos se quedan tan atrás en su sabiduría que crean una barrera y nunca acabas de entenderlos, pero eso no pasa con este libro.

¿Está familiarizado con la literatura latinoamericana?

Hace muy poco leí un libro llamado ‘Cuando el tipo se detuvo’ que es de una venezolana llamada Adriana Newman, tiene una historia buenísima sobre una niña que está en Caracas y abre un grupo de investigación, ahí descubre una caja que le habían escondido sus padres, se la quitan y cuando su padre muere se la devuelven y descubre que su padre es un judío exiliado de la Segunda guerra Mundial, revelando todo lo que tuvo que hacer para escapar siendo un empresario brillante, coleccionista de arte excepcional y su hija escribe este libro que me pareció increíble.





Sinopsis

“Barcelona, primavera de 1864. Gabriel Gorchs, joven y único heredero del barón de Santa Ponsa, no sabe qué hacer con su vida. No quiere convertirse en alguien anclado a los viejos tiempos como su padre y su oscura mansión en el Barrio Gótico mientras, a poca distancia, el ensanche de Barcelona empieza a crecer, amplio y luminoso como una promesa de futuro, de espaldas al mar. De cara a este vive sin remedio Pepa Gómez, en un chiringuito de playa asolado por el viento y la arena que no ve la hora de abandonar para siempre. Al puerto de Barcelona acaba de llegar el Santa Graciela, un fabuloso clíper que es el medio más rápido para viajar al otro lado del Atlántico. Muy pronto, Gabriel y Pepa empezarán sobre su cubierta esa nueva vida que tanto desean: su destino, el Valle de los Arcángeles, donde los in genios azucareros de los Viader, los Serrano y los Abbad han convivido en armonía y opulencia hasta que se produce el primero de una serie de macabros asesinatos.

Una historia que, con el telón de fondo de la profunda injusticia del sistema esclavista, los estertores del imperio español y la belleza de un paisaje paradisiaco, nos habla del abismo entre pobres y ricos, entre amos y esclavos, y de la ambición sin límites de una mujer que llegó para trastocarlo todo.”