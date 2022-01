La original protesta de los museos holandeses contra las restricciones por el COVID-19

Museos holandeses abren como salones de belleza para protestar contra las reglas de Covid

Los museos y las salas de conciertos se convirtieron temporalmente en salones de belleza y gimnasios en los Países Bajos el miércoles en protesta contra las restricciones de coronavirus del gobierno holandés.

Un peluquero y dos artistas de las uñas atendieron a los visitantes entre obras de arte de valor incalculable en el Museo Van Gogh de Ámsterdam y dos peluqueros instalaron sus sillas en el escenario del Concertgebouw de la capital.

Una clienta recibe un corte de pelo en una sala de conciertos de Ámsterdam (REUTERS/Piroschka van de Wouw)

El sector cultural dice que es injusto que deban permanecer cerrados mientras la semana pasada se levantaron las restricciones de Covid en tiendas y las llamadas “profesiones de contacto” como barberos, salones de uñas e incluso el trabajo sexual.

Las autoridades holandesas entregaron avisos de ejecución a varios de los 70 lugares que participaron en la protesta de un día.

Clases de gimnasia en el Cobra Museum de Amstelveen (REUTERS/Piroschka van de Wouw)

“Queríamos dejar claro que un museo es una visita segura y que deberíamos estar abiertos “, dijo a la agencia AFP la directora del Museo Van Gogh, Emilie Gordenker.

“La alcaldesa me llamó anoche y me dijo que no permitiría esto. Esperamos recibir una advertencia en algún momento después de la cual tendremos que cerrar, pero queríamos dejar claro este punto, así que aquí estamos”.

Uno de los clientes del barbero dijo que había venido porque era “pro-cultura”.

Clientes se cortan el pelo durante una protesta de museos y salas de conciertos por medidas sanitarias en Ámsterdam (REUTERS/Piroschka van de Wouw)

“Reabrimos los negocios, reabramos la cultura lo antes posible “, dijo Max Smit, de 32 años.

“Por supuesto, con una razonable asunción de riesgos por la pandemia, pero creo que las grandes instituciones, como los grandes espacios abiertos como el Museo Van Gogh, deberían poder reabrir“.

Personas se hacen las uñas en el museo de Van Gogh (REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Cerca de allí, el evento “Peluquería en el Concertgebouw” vio a dos peluqueros enmascarados cortarse el cabello en el escenario, mientras la orquesta tocaba la Sinfonía No. 2 de Charles Iver.

Con esta acción, el museo quiso “llamar la atención sobre la grave situación del sector cultural y la necesidad de reabrir los museos lo antes posible”, según una nota.

Los niños también reciben cortes de pelo durantela protesta (REUTERS/Piroschka van de Wouw)

“Después de dos años de paciencia y una actitud siempre constructiva, ya es hora de una perspectiva justa para el sector cultural”, dijo el director del Concertgebouw, Simon Renink.

Las clases de gimnasia tuvieron lugar en la galería Mauritshuis en La Haya, hogar de la famosa La joven de la perla de Vermeer, mientras que el museo Speelklok en Utrecht se instaló como gimnasio.

Oficiales del orden les hacen una advertencia formal a los empleados del Amare cultural palace en La Haya (AFP)

El museo de Limburgo y el de Frisia participaron en la campaña nacional transformándose en un gimnasio, por lo que ofrecieron clases gratis de yoga, zumba y otros deportes.

“Las calles comerciales, las tiendas de muebles y los gimnasios están llenos, pero un museo no puede recibir visitantes”, denunció la pinacoteca de Limburgo, que ofreció clases de 45 minutos cada una, impartidas por instructores profesionales, y un batido en la cafetería del museo después de la actividad.

“Las calles comerciales, las tiendas de muebles y los gimnasios están llenos, pero un museo no puede recibir visitantes” (REUTERS/Piroschka van de Wouw)

La pinacoteca exigió el pase covid y una mascarilla para entrar y salir del edificio, pero no durante la clase, norma que ya se aplica a los gimnasios, que han reabierto desde el pasado sábado.

Los agentes de la ley visitaron el museo de Utrecht y luego continuaron con la protesta afuera, dijo la emisora pública NOS.

La protesta sigue a medidas similares de desobediencia civil por parte de bares y restaurantes en los Países Bajos contra algunas de las medidas de covid más duras de Europa.

Las instituciones culturales protestan con clases de fitness en salas de exposición (REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Los cafés abrieron en varias ciudades el fin de semana a pesar de que el gobierno anunció el viernes que deben permanecer cerrados al menos hasta el 25 de febrero.

El sábado, varios negocios de hostelería -que también sigue cerrada desde mediados de diciembre- reabrieron sus puertas en señal de protesta y ofrecieron bebidas y comida a sus clientes, a veces de forma gratuita, para mostrar que pueden reabrir de forma segura y respetando las reglas.

(Con información de AFP)

