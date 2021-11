Un falso poema de Mario Benedetti tiene una nueva víctima: la intendente de Montevideo en plena cumbre climática de Glasgow

Carolina Cosse citó erróneamente a Mario Benedetti, uno de los escritores uruguayos más reconocidos, en la cumbre del clima de las Naciones Unidas COP26 EFE/Federico Anfitti/Archivo

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, citó un poema en la cumbre del clima de las Naciones Unidas COP26 y se lo atribuyó erroneamente a Mario Benedetti, quizá el poeta más reconocido de Uruguay.

Cosse cerró su presentación en Glasgow, Escocia, tras destacar las acciones que de su gobierno para aportar en la lucha contra la crisis ambiental, recitando el poema “No te rindas”.

“Por último, creo que vale la pena compartir el último tramo de un poema maravilloso de nuestro Mario Benedetti. ‘No te rindas / No te rindas aunque el frío queme / aunque el miedo muerda / aunque el sol se esconda y se calle el viento / aún hay fuego en tu alma / aún hay vida en tus sueños. No nos vamos a rendir”, dijo.

Pero el poema no es de Benedetti.

Su autor es desconocido.

No es la primera vez que se presenta el error, que ya resurge en medios y redes sociales perodicmente. Tanto es así que en mayo de 2018, la Fundación Mario Benedetti salió a pedir en sue cuenta de Twitter evitar la confusión.

La Fundación Mario Benedetti advirtió en 2018 que el poema "No te rindas" no es de la autoría del uruguayo y que no se encuentra en ninguna parte de su obra

“El poema No te rindas’ no es de Mario Benedetti. Se lo suele confundir con No te salves, que sí le pertenece. ¿Nos ayudan con RT para evitar este error habitual en las redes?”, decía el twit.

A pesar de aquel llamado de atención, en 2019. Cosse -entonces presidenta de Antel, la empresa de telecomunicaciones pública de Uruguay- ya había citado entonces estrofas del poema adjudicándole la autoría a Benedetti.

En el año 2019, la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, ya había citado erróneamente a Mario Benedetti

La presidenta de la Fundación Mario Benedetti, Hortensia Campanella, confirmó a AFP en marzo de 2020 que el poema no pertenece al autor uruguayo . “La Fundación ya ha hecho aclaraciones hace por lo menos dos años, lo hemos dicho siempre que hemos podido, porque efectivamente aparece en internet con mucha preeminencia. Lo primero que aparece sobre él suele ser ese poema”, dijo.

Entonces, a pesar de que circulan muchísimas versiones del poema en internet que le adjudican la autoría al uruguayo, el texto no se encuentra por ninguna parte de su obra.

El propio ex presidente Tabaré Vázquez citó el poema el 28 de febrero de 2020, dos días antes de hacer el traspaso de mando con Luis Lacalle Pou. En un acto de despedida en su honor dijo “les pido, casi me atrevo a decir les ruego, les pido de corazón, que no se rindan”, citando al poema.

Vázquez no se refirió específicamente a Benedetti, pero los medios y los periodistas que cubrieron el discurso sí lo hicieron.

Un medio tituló de la siguiente manera: “El emocionante adiós de Tabaré Vázquez: “Les pido de corazón, les ruego, que no se rindan”. El presidente recitó un poema de Benedetti y agradeció especialmente a José Mujica, Danilo Astori y Mariano Arana.”

Otro, escribió que “El presidente, por su parte, respondió a su gente con una emoción indisimulable y una solicitud: “Les pido que no se rindan”, manifestó, antes de recitar “No te rindas”, de Mario Benedetti, con lo cual puso fin a una noche histórica para el partido, en la que entregaron al dos veces mandatario la distinción de presidente de honor”.

Y otro: “”Por eso les pido, casi me atrevo a decir les ruego, les pido de corazón, que no se rindan”, dijo el presidente antes de leer, emocionado, el poema “No te rindas”, que algunos atribuyen al escritor Mario Benedetti.”

Pero la confusión se dio, incluso, en otro episodio más. El 15 de marzo de 2021, llegó a Montevideo un avión que salió desde Pekín con 1.558.000 de dosis de Sinovac para la población uruguaya. Sobre las cajas que protegían las vacunas, se podía leer el mensaje: “No te rindas que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños”. En aquel momento, algunos medios seguían haciendo referencia a Benedetti, mientras que otros ya informaban el error de esa autoría.

Mario Benedetti, nacido en el pueblo Paso de los Toros al noreste del país en 1920, fue escritor, poeta, dramaturgo y periodista. Integró la Generación del 45, un movimiento literario uruguayo del que participaron grandes escritores como Idea Vilariño y Juan Carlos Onetti. Su producción literaria abarcó más de ochenta libros y, algunos de ellos, están traducidos a veinte idiomas. Murió en 2009 y en su testamento dejó creada la Fundación Mario Benedetti, con la intención de preservar su obra y de apoyar la lucha por los derechos humanos en Uruguay.

“No te salves” de Mario Benedetti (1920 – 2009)

No te quedes inmóvil

al borde del camino

no congeles el júbilo

no quieras con desgana

no te salves ahora

ni nunca

no te salves

no te llenes de calma

no reserves del mundo

sólo un rincón tranquilo

no dejes caer los párpados

pesados como juicios

no te quedes sin labios

no te duermas sin sueño

no te pienses sin sangre

no te juzgues sin tiempo

pero si

pese a todo

no puedes evitarlo

y congelas el júbilo

y quieres con desgana

y te salvas ahora

y te llenas de calma

y reservas del mundo

sólo un rincón tranquilo

y dejas caer los párpados

pesados como juicios

y te secas sin labios

y te duermes sin sueño

y te piensas sin sangre

y te juzgas sin tiempo

y te quedas inmóvil

al borde del camino

y te salvas

entonces

no te quedes conmigo.

