Reviso videos de aquellos días y no puedo pasar por alto que López Obrador parece otro. No es el mismo personaje que ahora, día con día, asalta la pantalla para lanzar un comentario provocativo e incendiario. Ni besa niños ni empuña estampitas con la imagen de un santo. Por aquellos días, enero del 2019, aún se le nota firme, seguro de lo que está haciendo. Sus declaraciones no surgen del estómago. Lo que puede verse allí es un presidente, no un charlatán resentido. Invito al ejercicio: revisen los videos. Han pasado 14 meses aunque da la impresión de que pasó una década, pero el daño, sin embargo, estaba hecho porque después de las críticas a las que se vio expuesto tras el incidente de Tlahuelilpan, Andrés Manuel pareció darse cuenta de que era mejor eliminar los problemas “por decreto” que enfrentarlos de verdad.