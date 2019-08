–¿Alguna vez ha trabajado en nuestro teatro? –me preguntó Levi.

–No he tenido nunca la oportunidad. –Pero ¿lo ha visto alguna vez, aunque sea como espectador?

–Tampoco. Observó que la entrada principal del teatro estaba abierta. Me miró y me dijo:

–¿Quiere visitarlo? Soy amigo del director. –Con mucho gusto –le respondí. Entramos. Un caballero muy elegante estaba hablando con una mujer; al ver a Levi salió a su encuentro, tendiéndole la mano, y le dio una calurosa bienvenida. Levi le explicó la razón de nuestra presencia. El director se puso a nuestra disposición y ordenó encender todas las luces de la casa: efectivamente, era una pequeña joya que daba una impresión de grandiosidad. Pedí permiso para subir al escenario y el director me acompañó: me llevó a ver el puente de iluminación, me enseñó –aunque a cierta distancia– la organización de las bambalinas y en ese momento lo llamó uno de sus asistentes, porque se acababa de recibir una llamada telefónica desde el extranjero que el director estaba esperando. Se despidió de nosotros, nos dijo que, cuando acabáramos la visita, podíamos salir por la puerta trasera, la que se conocía como entrada de artistas, y nos dejó solos. Quise quedarme cinco minutos más para contemplar todo aquel esplendor y luego le dije a Levi que podíamos irnos.