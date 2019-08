– Tenemos la precaución de contar nosotros mismos nuestra propia historia y eso pasa en casas editoriales de todo el mundo, que le dan voz a la gente del pueblo, y eso provoca una discusión muy grande, porque muchas personas no leen, ¿pero cómo no van a leer si esas vidas, esas realidades no los identifican ni convocan?