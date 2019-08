Desde San Pablo.- Una de las noticias de la semana en Brasil es el entredicho entre el ministro de Ciudadanía Osmar Terra y el director de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria. El tema: una posible legalización de la marihuana que, en verdad, no pasa de una propuesta de este organismo para reglamentar plantaciones destinadas a la producción de medicamentos. El ministro dijo que su gobierno se opone tajantemente a cualquier tipo de legalización: "todos los países del mundo prohíben la droga, sin excepción" porque "causa trastornos definitivos, no tienen cura". La polémica entre los funcionarios, involuntariamente pero tal vez no casualmente, coincide con el estreno de la serie Pico de neblina —en portugués: Pico da neblina—, este domingo a las 22 (hora argentina), a través de la señal de televisión paga y de su plataforma digital HBO GO. Así de actual es la temática de esta comedia dramática que parte de lo que, por ahora, es una fantasía: marihuana legal en Brasil.