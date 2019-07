Lo que también le falta es la presencia de sus tres hijas, quienes están bajo la tutela de la Comunidad de Madrid: "Cuando consiga trabajo me las devolverán". Y confía, porque su vida se armó de ilusiones, y confía, porque recuerda cuando no hace mucho tiempo encontrar trabajo como peluquera o costurera no era tan difícil. Hoy, en cambio, va a domicilio: "Si me llaman, trabajo, pero la cosa está muy mal, y es muy difícil".