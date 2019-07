—La Argentina es siempre fascinante: el paisaje, las ciudades, la gente, su historia y su literatura. Conozco sus conmociones políticas y sus problemas económicos, pero los argentinos me parecen personas capaces de superar todas las adversidades con una vitalidad particular, con alegría de vivir, en forma distinta en Buenos Aires que en el interior. Una y otra vez me parece una atractiva combinación cosmopolita que aportaron los emigrantes europeos (entre ellos, también los eslovenos). La gente que por razones económicas o políticas ha tenido que luchar por su existencia entiende que hay que celebrar la vida aún en condiciones adversas. Incluso la melancolía que los porteños han desarrollado en el tango y que han diseminado por todo el mundo es un signo de esa vitalidad. Como en general es válido el cliché de que la Argentina es el más europeo de los países latinoamericanos, es también interesante ver algunas otras influencias que le han dado forma. En ese sentido, me sorprendió el mural de Siqueiros, su arte oscuro, erótico, atractivo y extraño.