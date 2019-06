—Es difícil decirlo, aunque entiendo por qué lo dicen. Son películas que me gustan, sobre todo Eternal Sunshine of the Spotless Mind, y no sé si sin esas obras hubiera hecho la misma película. Pero en general intenté no pensar en eso; siempre busco hacer una película como si no se hubiera hecho ninguna otra antes porque, de lo contrario, el riesgo es tener un temor reverencial. Por eso, desde un punto de vista técnico y de experimentación, quise hacer una película que tuviera un gran trabajo previo, con un sinfín de animaciones, storyboards, experimentos con la edición similar a los cine ruso de los años '20. Fue un intento de hacer algo nuevo o que tuviera un abordaje nuevo.