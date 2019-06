Black is not a performance, is a lifestyle. Kaly (Madrid) e Iky (Barcelona) pusieron como punto de encuentro el Primavera Sound para pasar un fin de semana a puro bit. Kaly sintió la poca representación de artistas negros en el line up, además de considerar que había muy poca cantidad de baños sin distinción de género en el predio de 14 hectáreas que ocupa el parc del Fórum