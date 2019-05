"Parece que todos los que conozco han leído este libro. Finalmente me uní al club después de que mi cuñado me envió una copia, y me alegro de haberlo hecho. La novela de Towles sobre un conde condenado a cadena perpetua en un hotel de Moscú es divertida, inteligente y sorprendentemente optimista. Incluso si no te gusta leer sobre Rusia tanto como a mí (he leído todos los libros de Dostoievski), A Gentleman in Moscow es una historia increíble que cualquiera puede disfrutar".