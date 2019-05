Entre las excepcionales mesas redondas ofrecidas en TEFAF New York Spring se encuentra Toward a Feminist Interior (Hacia un interior feminista), el sábado 4 de mayo de 2019 de las 16:00 a las 17:00. Esta mesa redonda discutirá la relación del feminismo con el diseño de interiores a través de la lente de la historia, la teoría y la práctica, y explorará las formas en las que el diseño está siendo utilizado para crear entornos potentes e inspiradores para las mujeres por las mujeres. La mesa redonda estará compuesta por Lora Appleton, fundadora/directora creativa, kinder MODERN y fundadora, Female Design Council, Virginia Black, cofundadora, colaboradora arquitectura feminista, Shashi Caan, socia fundadora, THE COLLECTIVE & Globally We Design (GloW-DESIGN). Carly Cannell, presidenta y fundadora de Weetu, y como moderador: Cotter Christian, director, BFA Interior Design, profesor adjunto de Diseño de interiores, Parsons School of Design, The New School.