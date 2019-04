–Daniel Ortega no tiene nada que ver con la revolución que hicimos en los ochenta. Está en contra del ideal colectivo que construimos a base de represión. Hubo más de 600 muertos, 800 personas presas, 40 mil exiliados. Lo que más espero es que haya una salida a la dictadura de Ortega. He vivido dos guerras civiles, una contra Somoza y cuando el sandinismo tomó el poder contra los Contras. No quiero que eso se repita con nuestra juventud.