Eran los setenta. En California. Y en la Rolling Stone. Sexo libre, drogas, rock. Las reuniones de equipo podían terminar en un campo en que toda la redacción descansaba desnuda alrededor de una pileta de natación. Robin no tenía remilgos. Se acostaba con todo el mundo, como casi todo el mundo -que ella conocía. Disfrutaba y no se hacía planteos. Hasta tuvo un asunto de una sola noche (insatisfactoria) con Jan Wenner (quien años después haría su outing; en la actualidad está casado con un hombre). Todo eso llevó a que cuando tuvo la oportunidad de tener sexo con Robert Jr. no lo dudó. "¿Me acuesto con todos los hombres y mujeres con los que puedo y me voy a privar de un Kennedy?", se planteó. Pero esas horas de sexo inestable en el colchón de agua marcaron el final de sus días en la Rolling Stone. El director de la revista la presionaba para que entregase la nota y ella sólo decía que no podía encontrarle la vuelta. Se negaba a confesar que estaba imposibilitada de contar la historia porque había transgredido una de sus normas básicas (y del periodismo). Había intimado con el protagonista. Y sabía que no podía contar con sinceridad a su personaje sin contar lo que había pasado en la cama y lo que había descubierto sobre su miembro. Wenner supo dónde golpear y a la edición siguiente la quitó del staff. Robin dejó la revista y tuvo unos años en los que perdió el rumbo. Su nombre se fue perdiendo. Firmó algunas colaboraciones free lance, probó con la crítica gastronómica hasta que alguien le dijo que el futuro estaba en la televisión. Escribió un guión pero le fue rechazado in límine. Era otro lenguaje, otros códigos. Persistió. Primero consiguió el éxito y varios importantes premios (Emmys y Globos de Oro) por la serie Northern Exposure. Allí también conoció a Mitchell Burguess quien se convertiría en su coguionista y luego en su esposo.