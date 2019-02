Hija de padres chinos, nació ciega el 6 de enero de 1976 en Tam Ky, Vietnam cuando la guerra ya había quedado atrás, pero todavía dejaba ver sus secuelas. Por entonces, Yip-Williams no sabía que dejaría un legado: además de su extraordinaria vida, legó un tesoro en forma de libro que fue publicado una vez que ella ya no caminaba entre los vivos. Lo tituló The Unwinding of The Miracle (Desenrollando el Milagro). Su máximo consejo: "Vivan mientras estén viviendo, amigos".