—Sí, realmente no podíamos pensar eso en 2013 cuando empecé a escribir la película. Solo estaba el hecho político de que en Paraguay las mujeres son las que construyen la fibra interna de la sociedad y no tienen una presencia fuerte pública y mediática. A pesar de ser un país de una fuerte presencia femenina en su historia, eso no se siente en la vida pública. Las calles siguen teniendo nombres de mariscales, capitanes y sargentos. Las mujeres reconstructoras del país tienen muy poco reconocimiento. Me parece políticamente importante más que el Me Too. Ahora pienso que el Me Too es una moda y me parece también eso peligroso. Puede que de acá a cinco años se esfume.